El temporal de nieve obliga a cancelar 40 vuelos en el aeropuerto de Bruselas

Entre los vuelos cancelados se encuentran cuatro con destino y llegada desde Madrid, si bien la mayoría afectan al centro y norte de Europa, a localidades como Berlín, Ámsterdam, Copenhague o Varsovia, además de otras como París o Lisboa, según la página web del aeropuerto de Zaventem.

El temporal también ha obligado a retrasar varios vuelos, entre ellos a las ciudades españolas de Málaga y Tenerife.

Bélgica está hoy en alerta amarilla en la mayor parte del país hasta el jueves por la mañana, aunque el Instituto Real de Meteorología ha elevado el aviso a naranja en algunas zonas del norte y el sur.

Se prevé que hoy caigan entre 3 y 6 centímetros de nieve, que ha causado grandes atascos en las carreteras de Flandes (norte del país), y también en zonas de Bruselas (centro) y Valonia (sur). Los medios belgas estiman que las filas de vehículos ralentizados en las vías nacionales superan los 800 kilómetros.

El temporal también ha obligado a detener el tráfico ferroviario en la frontera con Países Bajos, debido a la nieve que hay en ese país, según informa el operador belga Infrabel.

Como resultado, los trenes EuroCity entre Bruselas y Ámsterdam y Bruselas y Rotterdam no circulan temporalmente. En cambio los Eurostar entre Bélgica y Países Bajos sí están operando, pero se esperan retrasos y cancelaciones.