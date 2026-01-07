España aboga porque la ONU esté involucrada en una futura misión de paz en Ucrania

Así lo aseguró en una entrevista en la emisora RNE después de que la Coalición de Voluntarios, reunida el lunes en París, acordara garantías de seguridad vinculantes para Ucrania con apoyo de Estados Unidos, incluido el despliegue de tropas en el terreno.

Sobre si el envío de tropas solo sería posible si es "auspiciado" por las Naciones Unidas, tal y como plantea la coalición izquierdista Sumar, Albares se mostró convencido de que los españoles avalarían la presencia de tropas de España para garantizar la paz, como ya sucede en otros lugares, entre los que citó el Líbano.

No obstante, advirtió de que "por el momento" solo hay "un esbozo de plan" porque no hay un alto al fuego, ya que está por ver "si el que ha querido la guerra (en referencia a Rusia), por fin empieza a querer la paz".

"Los europeos, junto con Estados Unidos y Ucrania, estamos pensando cuál podría ser un esquema de seguridad y estabilidad el día que haya un alto al fuego, pero todavía estamos muy lejos de ahí", subrayó.

Sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablará con todas las fuerzas parlamentarias, incluida la ultraderechista Vox, sobre el envío de tropas a Ucrania, Albares se remitió a las palabras del jefe del Ejecutivo, que dijo que haría ronda de contactos sin dar más detalle.

"Les va a explicar qué es lo que se está esbozando en estos momentos y va a intercambiar con las distintas fuerzas políticas en un gesto, que yo aplaudo, de transparencia y en un momento crucial para el futuro de Europa", se limitó a decir.

Preguntado por el intento estadounidense de apropiarse de Groenlandia, el ministro mostró la solidaridad de España con Dinamarca y subrayó que "los territorios no cambian de mano caprichosamente".

En este punto, advirtió de que "hay un pueblo groenlandés que se ha expresado claramente y tiene derecho a decidir". "El Gobierno español apoya la soberanía e integridad territorial de Dinamarca", apuntó.

Sobre los recursos naturales de Venezuela, Albares reivindicó que "son del pueblo venezolano", toda vez que entiende que "son parte de la soberanía de un Estado", tras lo cual recalcó que lo ocurrido en Caracas es "un precedente muy peligroso para el orden mundial basado en reglas".