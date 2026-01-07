España ve lejos el envío de tropas a Ucrania pero defiende su participación

"Veremos cómo todo se va desarrollando, lo que todo el mundo sabe es que España siempre ha estado con un papel muy importante en todas las misiones de paz", destacó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

A su lado, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quiso dejar claro que no hay ningún plan de envío de tropas, solo un "esbozo de ideas" para cuando se logre un posible plan de paz que sigue lejos, ya que no hay en vigor ni siquiera un alto el fuego.

Albares aseguró que cualquier decisión que se tome se hará con consenso europeo y con respeto a la legalidad internacional.

En ese contexto, precisó que cuando es el propio país el que solicita el envío de tropas, en este caso Ucrania, no se necesita un mandato de Naciones Unidas que lo ampare

"Pero todavía estamos muy lejos de que haya un plan; hay un esbozo de ideas para que haya un plan de paz, pero a estas horas Rusia sigue adelante con su guerra de agresión", insistió el ministro, quien recalcó que los europeos trabajan unidos porque la respuesta que se dé en Ucrania marcará el futuro esquema de esa seguridad europea.

La llamada Coalición de voluntarios abordó el martes en París la posibilidad de desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras cerrarse un plan de paz.

El Gobierno español prevé reunirse con los grupos políticos del país para informarles de las conclusiones de ese encuentro.

Saiz precisó que la formación ultraderechista Vox no figurará en esa ronda porque ya saben lo que piensa y cada vez que esta ha opinado, "más que al lado de Ucrania se ha posicionado al lado de Orbán", el primer ministro húngaro.