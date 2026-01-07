Español Borja Jiménez triunfa en la tercera de abono de la ciudad colombiana de Manizales

Jiménez alternó con el también español Antonio Ferrera, quien se llevó un apéndice como premio, y el colombiano José Arcila, ganador de una oreja.

Se lidiaron toros de Las Ventas del Espíritu Santo, de propiedad del torero colombiano César Rincón.

La corrida, bien presentada, anduvo escasa de fuerza y no contó con mayor fondo de bravura, a excepción del buen ejemplar que cerró el festejo.

En ese del adiós, Jiménez encontró embestidas desde el primer capotazo. De hecho, ese tercio resultó templado y ligado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ya en la muleta, el desafío para el diestro español fue exigir al toro, pero a la vez, dosificar su duración, cosa que logró en medio de la alegría de los tendidos, condenados hasta ese momento al que parecía ser un irremediable fracaso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las suertes con el trapo rojo tuvieron calidad y son, antes de que la espada hiciera efectos inmediatos para conseguir el pasaporte para la salida a hombros.

El otro capítulo de éxito corrió por cuenta de Arcila, quien regresó a la arena para hacer frente al quinto de la tarde, tras pasar por la enfermería por cogida en el primero suyo, al que igual despachó pese a estar disminuido en sus facultades físicas.

En ese otro, el penúltimo de la corrida, el torero local se puso por encima de un toro que estuvo a la defensiva. La gente lo arropó y de ahí resultó el premio de una oreja.

Antes de ese tercio final de la tarde, Antonio Ferrera descifró al primero, toro noble pero de fuerzas justas, al que manejó con precisión de relojero para sacar lo mejor de él.

Hubo series que colmaron la exigencia de los tendidos y una espada que abrió la puerta a la primera oreja de la tarde.

Sin opciones resultaron aquel segundo para Arcila, como también el tercero, toro a la defensiva que correspondió a Jiménez, y, sobre todo, el cuarto de la tarde, auténtico manso de libro.

Toros de Las Ventas del Espíritu Santo. Bien presentados, pero escasos de fuerza y sin fondo, a excepción del bravo sexto.

Antonio Ferrera. Grana y oro. Oreja y silencio

José Arcila. Fucsia y azabache. Ovación y oreja.

Borja Jiménez. Champán y oro. Palmas y dos orejas.