Exgobernador japonés acusado de acoso envió mil mensajes sexuales a empleadas

El informe, elaborado por un equipo de abogados y recogido este miércoles por los medios japoneses, se basa en un sondeo a unos 6.000 trabajadores del Gobierno de la prefectura.

Según uno de los abogados, el exgobernador, Tatsuji Sugimoto, llevaba más de 20 años realizando actos de acoso, desde mucho antes de acceder al puesto en 2019, recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Sugimoto envió mensajes de texto y por correo electrónico solicitando relaciones sexuales a al menos cuatro empleadas de la prefectura, a las que pidió no revelar el contenido de las comunicaciones a terceras personas.

"Mantenlo completamente en secreto y llévatelo a la tumba", le llegó a decir el exgobernador a una de las trabajadoras, en un mensaje recogido por Kyodo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La investigación reveló además que el responsable hizo tocamientos a al menos tres mujeres en contextos sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los abogados, los hechos podrían constituir un delito de indecencia no consentida o contra las normas antiacoso.

Durante la investigación, Sugimoto admitió el envío de los mensajes pero rechazó las acusaciones de tocamientos.

El exgobernador respondió a la publicación de la investigación ofreciendo disculpas a las víctimas y asegurando que respeta los resultados del informe.