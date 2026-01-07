Exilio venezolano pide a EEUU interceder por presos políticos y frenar el poder de Cabello

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) solicitó este miércoles al Gobierno estadounidense interceder por la liberación "sin condiciones" de todos los presos políticos en Venezuela y acabar con la influencia del ministro del Interior, Diosdado Cabello, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.