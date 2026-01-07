Expertos cuestionan que la IA cause pérdida masiva de empleo y prevén transición gradual

Según datos de la asesoría Challenger, Gray & Christmas citados por Oxford Economics, en Estados Unidos, durante los primeros 11 meses de 2025 se atribuyeron a la IA unos 55.000 despidos, lo que representa apenas el 4,5 % del total registrado, mientras que los recortes de empleo vinculados a condiciones del mercado superaron los 245.000.

Estas cifras reflejan que, en general, la introducción de la IA todavía no tiene un efecto macroeconómico significativo en el mercado laboral, indica el estudio.

Ben May, director de Investigación Macro Global de Oxford Economics, reconoció que "hay sectores en los que ya se están perdiendo empleos vinculados a la automatización", pero subrayó que "las empresas no están sustituyendo trabajadores por IA a gran escala".

"Dudamos que esto eleve de forma significativa las tasas de desempleo en los próximos años", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

May destacó además que, aunque cada vez más compañías atribuyen despidos a la IA, las causas tradicionales siguen siendo mucho más frecuentes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Advirtió de que algunas empresas pueden intentar incluso presentar los recortes como consecuencia del cambio tecnológico en lugar de reconocer factores como "contrataciones excesivas previas".

En cuanto al aumento del desempleo entre jóvenes con estudios superiores en Estados Unidos y otras economías, el informe admite que puede deberse en parte a que las empresas "utilizan la IA para tareas que antes realizaban los universitarios recién incorporados al mercado laboral".

No obstante, May avisó de que el incremento también podría explicarse por factores cíclicos, como la ralentización temporal de la contratación en determinados sectores durante fases de menor crecimiento económico, y por el aumento de la población con estudios.

Pese al potencial de disrupción a largo plazo, Oxford Economics mantiene que la sustitución de trabajadores por IA será gradual y que su impacto en el mercado laboral evolucionará con el tiempo y no de forma inmediata.