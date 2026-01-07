Expertos de la ONU en DDHH condenan la "diplomacia de las cañoneras" de Trump en Venezuela

"Establecen un antecedente peligroso y corren el riesgo de desestabilizar toda la región y el mundo (...) Si se toleran, tales acciones normalizarían la anarquía en las relaciones internacionales", alertaron en un comunicado divulgado este miércoles.

Insistieron en no ver este ataque a Venezuela como un incidente aislado, sino como parte de un patrón más amplio y "profundamente preocupante" de desprecio sistemático por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales.

Dentro de esa "diplomacia de las cañoneras" de Trump, incluyeron los repetidos actos de agresión militar -entre los que mencionaron asesinatos extrajudiciales y diplomacia coercitiva- y las sanciones contra jueces, y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) y un relator de la ONU.

El grupo de relatores y expertos de derechos humanos recordó que, previo a la captura de Maduro, la administración Trump efectuó un bloqueo naval a Venezuela, bloqueó barcos, incautó petroleros y asesinó a 115 civiles "presuntamente vinculados con el narcotráfico" en los ataques contra supuestas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico oriental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Subrayaron que el uso de la fuerza armada sobre territorio venezolano supone "una clara violación" de la Carta de Naciones Unidas y, además, que los jefes de Estado son inmunes a la jurisdicción penal de tribunales extranjeros (excluyendo a la CPI) mientras estén en el cargo, según un fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2002.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente estadounidense llegó a afirmar que gobernará Venezuela hasta que puedan hacer una "transición segura" y que su país extraerá "una tremenda cantidad de riqueza del suelo".

"El futuro de Venezuela debe ser determinado por el pueblo venezolano únicamente (...) libre de coerción externa, fuerza militar o estrangulamiento económico", enfatizó el grupo de relatores y expertos de derechos humanos de la ONU.