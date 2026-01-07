Exportaciones de Perú alcanzaron en 2025 una "cifra sin precedentes", afirma ministra

Un comunicado oficial indicó que las exportaciones nacionales superaron los 79.000 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, una cifra mayor a los 74.463 millones de dólares alcanzados durante todo 2024.

"Con estos resultados crecen nuestras proyecciones para el cierre de 2025, que ahora bordean los 89.000 millones de dólares", sostuvo la ministra según el texto oficial.

Mera destacó que se trata de "una cifra sin precedentes para el país, impulsada por el dinamismo de los principales sectores productivos, el acceso preferencial a nuevos mercados y una estrategia sostenida de fortalecimiento de capacidades a nivel nacional".

En el caso de enero-noviembre de 2025, las exportaciones registraron un crecimiento del 18,2 % respecto al mismo periodo de 2024.

Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que los envíos del sector agroexportador sumaron hasta noviembre 13.363 millones de dólares y crecieron un 18,5 % en relación al mismo periodo de 2024.

Durante esos meses, el sector pesquero alcanzó exportaciones por 4.325 millones, con un crecimiento 25,6 % respecto a lo logrado entre enero y octubre de 2024; mientras que los envíos de la minería sumaron 52.268 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 21,6 % en comparación con el mismo periodo del año previo.

También mostraron resultados positivos el sector metalúrgico, con 1.626 millones de dólares y un incremento de 17,8 %; el metalmecánico, con 732 millones de dólares y un avance de 7,4 %; textil y confecciones, con 1.577 millones de dólares y 6,2 % de crecimiento; y el químico, con 1.743 millones de dólares y 4,4 % más.

Durante los primeros once meses del año pasado, China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones peruanas, con envíos por 28.649 millones de dólares.

Este monto implicó un crecimiento de 24 %, y fue explicado, principalmente, por mayores ventas de pota (calamar gigante) que crecieron en 758 %; oro, que sumó 144 % más; cobre, con un 19 %, y concentrados de plata, con 19 %.

El segundo destino de las exportaciones peruanas fueron los países de la Unión Europea (UE), con envíos por 9.339 millones de dólares y un incremento de 25 %, impulsado por productos como cobre, arándano, cacao en grano y pota.

Estados Unidos, por su parte, concentró exportaciones por 8.892 millones de dólares, con una destacada compra de productos como arándanos, uvas, oro, cacao y derivados, chapas y tiras de cobre.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indicó que entre enero y noviembre de 2025, 20 regiones del país incrementaron sus exportaciones y 14 de ellas alcanzaron nuevos récords, entre ellas San Martín, con un 94 % más; Cajamarca, con un avance de 64 %; Amazonas y Junín, con 54 % más, en cada caso; y Huánuco, con 45 % más.

Entre enero y noviembre pasado el número de empresas peruanas exportadoras llegó a 9.641, lo que representó un crecimiento de 2,1 % respecto al mismo periodo de 2024.

Tras conocerse la información, la Asociación de Exportadores (Adex) confirmó que los despachos peruanos al exterior ascendieron a 79.964 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, por lo que el presidente del gremio, César Tello, coincidió en que el monto FOB (costo de los bienes en el punto de embarque) de las exportaciones lograría un récord al cierre de 2025.

"Si la tendencia se mantiene podríamos acercarnos a los 90.000 millones" de dólares, agregó.