Expresidente dominicano se adhiere a pronunciamientos de la ONU en el caso de Venezuela

Fernández dijo adherirse a las advertencias del secretario general de la ONU, António Guterres, quien expresó su profunda preocupación por una posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela y reiteró la necesidad de respetar plenamente el derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza.

El político, quien pronunció una alocución para referirse al proceso que atraviesa Venezuela a raíz de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos la madrugada del sábado en Caracas, también se refirió a la condena de la operación que han formulado gobiernos como los de Brasil, México, Panamá o Chile.

Destacó que su posición coincide con los pronunciamientos del papa León XIV, quien manifestó su preocupación por la evolución de la crisis venezolana y expresó su deseo de que derive en "un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres".

Recordó que, desde 2002, ha estado involucrado en distintos esfuerzos de mediación y observación electoral en Venezuela, "siempre con el objetivo de contribuir a la paz y la democracia".

Aseguró que se opuso a la proclamación de Maduro como ganador de las elecciones de 2024, debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio.

"Esa conclusión fue alcanzada luego de intercambios con el panel de expertos electorales de las Naciones Unidas, representantes del Centro Carter y con el excanciller de Brasil Celso Amorín", apuntó Fernández, quien gobernó República Dominicana en los cuatrienios de 1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012.

El opositor dominicano sostuvo que la única salida sostenible a la crisis en Venezuela pasa por el entendimiento entre los propios venezolanos, mediante mecanismos de consenso que permitan restablecer la convivencia democrática y crear condiciones para el progreso social y económico.

"Aspiramos a que por medio del diálogo y la búsqueda de consenso, se pueda arribar a una paz duradera que garantice la convivencia civilizada entre sus ciudadanos, premisa fundamental para el progreso y el bienestar", expresó.

En la operación militar del sábado pasado, tropas élite estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores. Ambos fueron presentados el lunes ante una corte en Nueva York bajo acusaciones de supuesto narcotráfico.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo hoy ante el Congreso del país que el Gobierno del presidente Donald Trump planea ejecutar tres fases en Venezuela: estabilización, recuperación y transición.

Rubio adelantó que EE.UU. tomará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, los venderá en el mercado a precios internacionales y controlará la forma en que se distribuyan los ingresos obtenidos de esas transacciones.