Fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí avanzan hacia la ciudad sureña de Adén

Esas fuerzas alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente se desplazan desde el paso fronterizo de Al-Wadiah con Arabia Saudí para asegurar Adén, señalaron las fuentes a EFE.

El movimiento se produce en medio de una creciente presión sobre los separatistas respaldados por Emiratos en las provincias del sur.

Ese despliegue tiene lugar tras informaciones de que Al-Zubaidi abandonó Adén, lo que ha inquietado a las filas separatistas y ha suscitado temores de un vacío de seguridad en esa urbe yemení.

Las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí parecen estar moviéndose con rapidez para reforzar el control gubernamental a lo largo de rutas militares clave y de instalaciones estatales.

Adén, sede temporal del Consejo de Liderazgo Presidencial, ha sido durante mucho tiempo un punto central de la rivalidad entre el Gobierno y el CTS, que busca la secesión del sur.

El control de la ciudad se considera crucial para la legitimidad política y la influencia en el sur de Yemen.

El despliegue llega tras los avances de unidades respaldadas por Arabia Saudí en Hadramaut y Al-Mahra, donde han ido recuperando territorio de manos de fuerzas separatistas.

El Yemen ha estado sumido en un conflicto desde finales de 2014, cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaron la capital, Saná, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudí al año siguiente.

A inicios de diciembre pasado, las fuerzas del CTS ocuparon varias provincias y expulsaron a las tropas oficialistas, lo que desató la intervención saudí, que acusó directamente a Emiratos de estar detrás de esta ofensiva.