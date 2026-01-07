Grandes firmas de Wall Street evalúan reingresar en bonos venezolanos, según Bloomberg

Según la agencia, la operación militar estadounidense ha generado un rápido repunte en los bonos del país -títulos de deuda que se negocian en mercados internacionales- y un renovado interés por sus vastas reservas de petróleo, señalando que "solo un día después de la detención de Maduro, los tenedores de deuda vieron ganancias de aproximadamente 4.000 millones de dólares".

El medio destaca que grandes administradores de activos como Fidelity, BlackRock y T. Rowe Price tienen una exposición significativa a bonos del Gobierno venezolano, y que ya están "evaluando oportunidades" para "negociar con potenciales socios".

Al margen de los bonos, el país, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, afronta el problema de que su producción ha caído a menos de un millón de barriles diarios por los 3,75 millones de 1974, y recuperar capacidad productiva requerirá "inversiones de alrededor de 10.000 millones de dólares al año", un desafío que "empresas como Chevron y fondos de inversión como Elliott, Brookfield o Blackstone podrían asumir", según la agencia.

No obstante, expertos de otras firmas como Natixis señalan que aunque los bonos venezolanos han reaccionado positivamente, la transición de poder y posibles enfrentamientos internos en Venezuela podrían "hacer aumentar la incertidumbre y complicar el avance de negociaciones de deuda o acuerdos formales con acreedores extranjeros".

Por su parte, analistas de Morgan Stanley consideran en otro informe que, si bien la captura de Maduro ha elevado las expectativas de reestructuración de la deuda venezolana y ha impulsado el rebote de los bonos soberanos y de la petrolera estatal venezolana PDVSA, el efecto de la operación militar será por el momento "contenido".

Según este banco, la probabilidad de reestructuración ha aumentado tras eliminarse escenarios negativos como un conflicto prolongado, pero la compleja transición política y los riesgos asociados seguirán condicionando la evolución de estos activos.

Trump aseguró ayer que el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, -que aún no ha confirmado el acuerdo- accedió a enviar a Washington entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, cuya venta a "precio de mercado" será gestionada en principio por el país norteamericano.

Washington, que asegura que mantiene "la máxima influencia" sobre el Gobierno de Rodríguez, capturó hoy otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.