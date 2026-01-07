Guatemala cerró 2025 con cifra histórica de 25.530 millones de dólares en remesas

El flujo de divisas enviado por los guatemaltecos en el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, superó en 4.020 millones de dólares a los 21.510 millones de 2024, lo que consolida un crecimiento de doble dígito en el último ejercicio.

De acuerdo con el informe de la banca central, solo en diciembre pasado el país recibió 2.241,3 millones de dólares, una cifra superior a los 1.940 millones registrados en el mismo mes del año anterior.

El total anual sobrepasó las proyecciones de la Junta Monetaria, que estimaba inicialmente cerrar el año en torno a los 24.521 millones de dólares en remesas.

Las autoridades y analistas atribuyen este incremento sostenido al dinamismo del mercado laboral estadounidense y al temor de los migrantes guatemaltecos a ser deportados ante las políticas inmigratorias del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El banco central estima que, del monto total de divisas recibidas por concepto de remesas, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a la construcción o mejora de viviendas, y el 10 % restante a inversiones sociales.

Actualmente, se calcula que tres millones de guatemaltecos envían remesas desde Estados Unidos a 1,7 millones de hogares, lo que impacta de forma directa en la economía de siete millones de personas en la nación centroamericana.