Hamás critica a la UNRWA por rescindir contratos a empleados fuera de Gaza

En un comunicado, Hamás "considera que se trata de una decisión injusta que viola los derechos básicos de empleados que no pueden regresar a Gaza" debido a las circunstancias de la guerra y al cierre del paso de Rafah".

La organización islamista hizo un llamamiento a la UNRWA para que dé marcha atrás en esta decisión y "cumpla con su papel y su deber" hacia la población palestina y hacia su propio personal.al tiempo que la instó a centrar sus esfuerzos en la asistencia humanitaria a la población de Gaza.

Hamás pidió además a la comunidad internacional que adopte una postura unificada para presionar a Israel a fin de que levante las restricciones que, según denunció, obstaculizan las operaciones humanitarias en la Franja.

El Parlamento israelí (Knéset) aprobó el lunes pasado una reforma de la ley de 2024 que decretaba ilegal en Israel a la UNRWA en la que, en una decisión sin precedentes y discutible en términos de derecho internacional, despoja a esta organización de su inmunidad, al tiempo que decreta la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y corta sus suministros.

En octubre de 2024, el parlamento israelí declaró ilegal la actividad de la UNWRA en Israel y prohibió cualquier contacto de sus empleados con funcionarios israelíes, orden que entró en vigor a finales de enero de 2025, alegando una supuesta conexión entre trabajadores de la agencia de la ONU con Hamás.

La Corte Internacional de Justicia determinó que Israel no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamás, ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la agencia humanitaria en su conjunto.

Este veto dificulta la ayuda de la agencia a los palestinos en Jerusalén Este, Cisjordania ocupada y Gaza, ya que los accesos y el movimiento de estos territorios están controlados casi por completo por Israel.

El 81 % de todas las estructuras y edificios de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes durante su ofensiva, y a pesar del alto el fuego, el Ejército de Israel continúa demoliendo edificios en el 54 % de la Franja que continúa bajo su control.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, ya son más de 424 los palestinos fallecidos y 1.199 los heridos por fuego israelí, según los datos publicados este martes por Sanidad gazatí.