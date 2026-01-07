Incendio forestal arrasa vasta zona en región del Chaco paraguayo fronterizo con Argentina

El capitán mayor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Eduardo Sánchez, indicó a EFE que el incendio se desató entre las ciudades de Villa Hayes y José Falcón, a unos 35 kilómetros de la capital, Asunción, y que la noche del martes lograron "la extinción total" del fuego.

Las autoridades estiman que la superficie afectada por las llamas varía entre 300 y 600 hectáreas.

Sánchez aseguró que el fuego inició el lunes y que recién el martes pudieron acceder, a través de helicópteros de las Fuerzas Armadas, a esta zona que también tiene humedales.

El lugar del incendio está a unos 14 kilómetros de distancia con la frontera con Argentina, destacó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, dijo a EFE que el incendio afectó aproximadamente 600 hectáreas de una zona de pastizales y que sospechan que fue provocado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Unos 80 efectivos militares del Ejército, la Armada Paraguaya y el Comando Logístico de las Fuerzas Armadas, participaron en las tareas de extinción del incendio.

Los militares y los bomberos voluntarios fueron trasladados al sitio en dos helicópteros, debido a que el "acceso al lugar era muy difícil", sostuvo el ministro, mientras que otra aeronave realizó descargas de agua para combatir el fuego.

Por su parte, el Instituto Nacional Forestal (Infona) señaló en un informe que aproximadamente 331,34 hectáreas fueron afectadas, entre pastizales, sabanas y palmares.

El fuego no llegó a áreas silvestres protegidas ni a terrenos donde viven comunidades indígenas, agregó el reporte.