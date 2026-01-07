Indonesia buscará hasta el viernes al niño español desaparecido tras naufragio en Komodo

La decisión tomada hoy, cuando concluía el plazo de la segunda extensión y sin que hubiese ningún hallazgo, llega después de que el martes los rescatistas recuperaran el cuerpo sin vida de otro menor, la tercera víctima mortal, junto a los restos del casco del barco siniestrado.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El menor que permanece desaparecido, de 10 años, es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

"El jueves centraremos nuestros esfuerzos de búsqueda en las islas de la zona de Labuan Bajo, en particular Komodo, Padar y Rinca", apuntó Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión, en una rueda de prensa.

El oficial de BASARNAS, no obstante, condicionó el operativo del viernes a los resultados que ofrezca la jornada de mañana jueves.

Los rescatistas esperan lluvias y fuertes corrientes a lo largo del jueves, conforme al pronóstico del Departamento de Meteorología.

El hallazgo el martes de los restos mortales y del barco, a unos 14 kilómetros de distancia del punto donde se sospecha se hundió la nave, provoca que los equipos se centren a partir de ahora en peinar la superficie marina y las zonas costeras.

La embarcación quedó encallada en una zona próxima a una playa, donde los buzos del operativo realizaron inmersiones sin que se encontraran los restos del menor español sin localizar.

"Trabajamos al máximo de nuestras capacidades", apuntó Rahman, al subrayar que para la decisión de la ampliación han tenido en cuenta la solicitud realizada por la familia de las víctimas.

Durante la reunión de esta noche, familiares del desaparecido agradecieron la labor de los equipos de rescate y solicitaron "un último esfuerzo" para tratar de localizar al niño y así poder regresar "todos juntos" a España.

Previamente, la Embajada de España en Indonesia, a través del embajador, Bernado de Sicart Escoda, pidió en una carta dirigida a BASARNAS una nueva ampliación para intentar localizar al desaparecido.

"A la luz de los recientes avances, y con el máximo respeto a las evaluaciones operativas de BASARNAS, solicitamos que se amplíen las operaciones de búsqueda, en la medida de lo posible, para localizar los restos de la cuarta y última víctima desaparecida", apunta el texto, que también agradece el esfuerzo de los rescatistas.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de españoles conformada por dos adultos y cuatro menores, junto a los cuatro miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el suceso.

Las autoridades atribuyeron inicialmente el hundimiento a la pérdida del motor, aunque más tarde indicaron a EFE que se pudo deber a un "inusual e impredecible" fenómeno marino que provocó tres grandes olas que tumbaron la nave en cuestión de segundos, lo que no dio tiempo a evacuar a los pasajeros.

Por su parte, la Policía abrió el pasado 31 de diciembre una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.