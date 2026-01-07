Israel dice haber vuelto a atacar objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano

En un escueto comunicado, las fuerzas armadas israelíes justifican el ataque "en respuesta a las continuas violaciones por parte de Hizbulá de los acuerdos de alto el fuego".

Israelí golpeó de nuevo el sur del Líbano tras la muerte ayer, martes, de al menos dos personas en otro ataque contra una aldea de esa zona, que le siguió a uno más el lunes.

El ataque de ayer martes se produjo en la ciudad de Kfardounin, en el distrito de Bint Jbeil, según informó el Ministerio de Sanidad libanés, y el lunes Israel atacó lo que definió como "objetivos terroristas de Hizbulá y Hamás en el Líbano".

Ante estos ataques, el presidente libanés, Joseph Aoun, acusó ayer a Israel de actuar para frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores "regionales e internacionales", de consolidar el alto al fuego.

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento está intentando rearmarse.

En noviembre de 2024, el Líbano e Israel firmaron un alto el fuego que más de un año después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país, incumpliendo el acuerdo de la tregua.

El Ejército de Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá en el Líbano desde que comenzó el alto el fuego en noviembre de 2024, según anunciaron a finales de año las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.