Japón protesta por prohibición china a las exportaciones de uso dual en medio de tensión

"Es extremadamente lamentable, una medida que solo afecta a Japón nunca es aceptable porque está muy lejos de las practicas internacionales", afirmó en una rueda de prensa el portavoz gubernamental, Minoru Kihara.

El responsable de Asuntos de Asia y Oceanía del Ministerio de Exteriores japonés, Masaaki Kanai, transmitió además el martes la protesta de las autoridades niponas a la embajada china en el archipiélago, según un comunicado difundido esta madrugada.

El Ministerio de Comercio de China anunció el martes un endurecimiento inmediato de los controles a la exportación de productos de uso dual a Japón, quedando prohibida la exportación al país asiático de todos los artículos con posibles fines militares, o que puedan contribuir a reforzar las capacidades militares japonesas.

Los productos clasificados por Pekín como de uso dual incluyen, entre otros, componentes de motores aeroespaciales, grafito y determinadas aleaciones de tungsteno. No obstante, Kihara evitó hacer comentarios sobre el impacto en la industria japonesa por la falta de claridad en torno a la prohibición.

"Vamos a estudiar y analizar minuciosamente el contenido, y tomaremos las medidas necesarias", dijo el portavoz gubernamental.

Pekín justificó la medida por las declaraciones "erróneas" sobre Taiwán por parte de dirigentes nipones. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual uso de la fuerza por parte de China sobre Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

A raíz de estas declaraciones, las relaciones entre China y Japón se han visto gravemente deterioradas, entre un cruce de protestas diplomáticas, fricciones en torno a Taiwán y tensiones recurrentes en el mar de China Oriental, donde ambos países mantienen disputas territoriales.