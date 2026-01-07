Justicia de Perú expropió 9 lingotes de oro de minería ilegal valorados en 740.000 dólares

De acuerdo a la investigación del fiscal provincial Luis Aguirre, los lingotes de oro, valorizados en 2.490.436 soles (740.539 dólares), se encontraron en posesión de Viviana Lujambio cuando llegaba a un terminal terrestre de Lima procedente de la norteña ciudad de Tumbes, ubicada en la frontera con Ecuador.

Las barras de oro estaban envueltas en plástico en el equipaje de la pasajera, quien durante la intervención mostró nerviosismo y no pudo acreditar un origen legal de las mismas, porque no contaba con una línea de trazabilidad del mineral aurífero, desde su extracción primaria hasta su conversión en lingotes de oro, detalló el martes la Fiscalía en una nota de prensa.

Además, se determinó que Lujambio no tiene autorizaciones o permisos otorgados por el Estado peruano para dedicarse a la comercialización o explotación minera.

En tal sentido, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima solicitó y logró la extinción de la propiedad del oro para su recuperación a favor del Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1373, Ley de Extinción de Dominio.

A raíz del alto precio internacional del oro, las actividades de la minería ilegal se han incrementado en varios puntos del país, como las regiones norteñas de La Libertad y Cajamarca, así como las amazónicas de Madre de Dios y Loreto, donde se han denunciado numerosos ataques y homicidios de presuntas mafias de extorsión y sicariato, vinculadas a la extracción ilegal de oro.