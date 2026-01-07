La Bolsa de Londres baja un 0,74 % y frena su racha de récords lastrada por las mineras

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o 'footsie', retrocedió 74,52 puntos hasta los 10.048,21; mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas, generalmente británicas, ganó un 0,39 % o 88,92 puntos, hasta los 22.880,81.

El parqué británico perdió así este miércoles su racha de ganancias, tras haber superado la barrera psicológica de los 10.000 puntos por primera vez en su historia, registrando récords máximos al cierre e intradía entre el pasado viernes y el martes.

Las cotizadas del sector minero fueron las más perjudicadas este miércoles en el parqué británico y tanto Fresnillo como Antofagasta encabezaron las pérdidas del selectivo, después de que sus acciones se redujesen un 4,84 % y un 4,38 % respectivamente, poniendo en su caso fin a otra racha seguida de varios días de fuertes ganancias.

Completando el podio de perdedores del día estuvo el banco Natwest, que descendió un 4,27 %.

En el lado positivo, entre las empresas que finalizaron con ganancias se encontraron la contratista de defensa Babcock International Group, que sumó un 3,82 %, junto a las compañías inmobiliarias Londonmetric Property, que añadió un 3,76 % y Segro, que aumentó un 3,39 %.