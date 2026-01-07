La Bolsa de Milán cede un 0,43 % lastrada por el sector petrolero

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share se situó en terreno negativo con una caída del 0,34 % hasta los 48.347,39 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 870 millones de acciones por un valor de 4.456 millones de euros.

La jornada estuvo marcada por la cautela en los mercados europeos tras los nuevos récords de Wall Street y a la espera de los datos de empleo de Estados Unidos previstos para el viernes, claves para anticipar los próximos pasos de la Reserva Federal.

Los inversores siguieron además atentos a la desaceleración de la inflación en la eurozona, que en diciembre se situó en el 2 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el parqué milanés destacó con fuerza Italgas, que aumentó el valor de sus participaciones en un 5,39 %, así como la operadora Telecom Italia (5,78 %), los astilleros Fincantieri (5,34 %) y la compañía del sector de la defensa Leonardo (5,09 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el sector más perjudicado en esta jornada fue el petrolero, en medio de las tensiones con los buques cisterna en el Caribe y el Atlántico: Eni cayó un 4,65 %, Saipem un 3,48 % y la fabricante de tubos de acero para esta industria, Tenaris, un 3,49 %.