La Fiscalía de México detiene a otro excolaborador de García Luna en el estado de Puebla

En un mensaje a medios, el vocero de la FGR y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, detalló que la captura fue realizada por agentes de la Policía Federal Ministerial y derivó de una indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

El funcionario señaló que, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, el detenido presuntamente “suscribió contratos de servicios” para diversos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) que estaban bajo la responsabilidad de García Luna cuando encabezó la Secretaría de Seguridad Pública entre 2006 y 2012.

Lara afirmó que la aprehensión se logró mediante “labores de inteligencia” y coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y que Eduardo 'N' será presentado ante la autoridad judicial que lo requiere.

La FGR enmarcó el caso en una línea de investigación sobre presunta canalización de recursos a empresas “aparentemente controladas” por García Luna, de acuerdo con lo expuesto en el mensaje.

Asimismo, la FGR recordó que, dentro del mismo caso, en días recientes fueron detenidos Jesús 'N' y María 'N'.

Sobre el primero, la Femdo formuló una imputación que la autoridad judicial consideró suficiente para abrirle un juicio por delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, además de imponerle prisión preventiva oficiosa en el Cefereso 1, en Almoloya de Juárez.

“Jesús ‘N’, entre 2013 y 2015, como servidor público, probablemente también participó en la simulación de contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de la institución referida de la Administración Pública Federal”, indicó Lara.

En el caso de María 'N', la Fiscalía indicó que también le fue abierto un proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y quedó en prisión preventiva en el Cefereso 16, en el estado de Morelos, al ser señalada como parte de un círculo cercano "para canalizar recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por Genaro ‘N’”.

García Luna, exfuncionario de alto nivel durante el sexenio de Felipe Calderón, fue sentenciado en Estados Unidos a más de 38 años de prisión el 16 de octubre de 2024, tras ser declarado culpable en un juicio federal en Nueva York.

En el mismo mensaje, la FGR informó que obtuvo la vinculación a proceso de Yoel 'N' por su probable participación en delincuencia organizada con fines de trata de personas, al ser señalado como integrante de una secta ultraortodoxa con operaciones en Israel, Nueva York, Guatemala y México, presuntamente dedicada a sustraer menores para matrimonios forzados con adultos del mismo grupo.

La autoridad judicial ratificó la prisión preventiva oficiosa en un centro estatal de reinserción social en Tapachula, estado de Chiapas, sureste de México y otorgó dos meses para la investigación complementaria.

“En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas mencionadas en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se les tratará como tales en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”, concluyó el fiscal. EFE