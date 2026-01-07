La nieve paraliza el aeropuerto de Ámsterdam: 800 vuelos cancelados y mil viajeros varados

El aeropuerto de Schiphol, que este el lunes paralizó totalmente su espacio aéreo debido a la falta de pistas operativas por condiciones meteorológicas similares, se vio obligado en la noche de este martes a instalar camas y ofrecer desayunos a al menos un millar de pasajeros cuyos vuelos fueron suspendidos, informaron este miércoles las autoridades aeroportuarias.

En total, este miércoles se cancelaron 800 de los 1.100 vuelos previstos, aunque las citadas autoridades indicaron en un comunicado que se prevén más anulaciones durante la jornada.

La mayoría de vuelos que permanecen en tierra corresponden a desplazamientos de dentro de Europa y a la aerolínea KLM, indicó el aeródromo.

Las condiciones meteorológicas, que incluyen principalmente nevadas, hielo y fuertes vientos, obligaron al Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos (KNMI, por sus siglas en neerlandés) a activar la alerta naranja en casi todo el país desde las 5:00 horas de la madrugada.

Según las predicciones de la agencia meteorológica estatal, caerán hasta 10 centímetros de nieve en algunas zonas.

Además de las complicaciones en el tráfico aéreo, el país registró numerosas cancelaciones y retrasos en el transporte ferroviario, con la interrupción de los trenes que circulan entre Países Bajos y Londres y París.

También se produjeron largas retenciones en las carreteras holandesas, con atascos de hasta 700 kilómetros, un volumen que no se registraba en la mañana de un miércoles desde 1999, según medios holandeses.

La agencia ejecutiva del Ministerio de Infraestructura y Gestión del Agua holandés, RWS, pidió a la población que evitasen desplazamientos y trabajasen desde casa siempre que sea posible.