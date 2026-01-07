Las familias del accidente de Indonesia piden mantener la búsqueda del último desaparecido

Los equipos de búsqueda de Indonesia ampliaron este miércoles hasta el viernes el operativo que trata de localizar al niño desaparecido desde el 26 de diciembre pasado, tras el naufragio del barco turístico en el que viajaba con su familia, con tres miembros rescatados con vida, tres fallecidos y uno aún desaparecido.

Las familias indican en un comunicado que poder tener a todos sus allegados con ellos es su "único y lícito consuelo" en esta tragedia, y aseguran que no volverán a España "sin los cuatro, todos juntos".

Asimismo, recuerdan que la labor de información realizada "desde la empatía y el respeto", como se está haciendo, es "de gran ayuda" para ellos.

La ampliación de la búsqueda fue anunciada después de que hoy no se produjera ningún hallazgo, tras recuperar el cuerpo de Mateo, de nueve años, cerca de restos del casco del barco siniestrado.

Mateo era hijo de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, cuyo cadáver fue hallado el domingo durante el operativo.

Además de Martín y de su hijo, el día 29 se recuperó el cuerpo sin vida de una hija de su esposa, Andrea Ortuño.

La mujer y otra de sus hijas pudieron ser rescatadas con vida tras el naufragio, y el menor de 10 años que permanece desaparecido es hijo de la superviviente y de una expareja.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

A bordo viajaban 11 personas, incluida la familia de valencianos conformada por dos adultos y cuatro menores, junto a los cuatro miembros de la tripulación y un guía local, quienes fueron rescatados tras el suceso.