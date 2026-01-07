Las Fuerzas Armadas de Benín mataron a 45 terroristas entre octubre y diciembre de 2025

Según confirmaron a medios locales a última hora del martes fuentes militares, las operaciones antiterroristas permitieron también la detención de siete sospechosos, que fueron entregados a las autoridades, y la incautación de armas y medios de transporte.

Entre los objetos confiscados había motocicletas, bidones de gasolina, embarcaciones, paneles solares, suministros médicos y uniformes militares.

Las FAB también se incautaron de una gran cantidad de armamento, incluyendo ametralladoras PK, fusiles de asalto AK-47, pistolas automáticas y munición.

Asimismo, destruyeron campamentos y depósitos logísticos de los terroristas, lo que hizo aumentar la presión sobre ellos, según las citadas fuentes, que alertaron, sin embargo, de que siguen representando una amenaza para la seguridad del país.

Los expertos llevan tiempo advirtiendo de la posibilidad de que los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel central (Burkina Faso, Mali y Níger) amplíen sus operaciones a países costeros de África occidental como Benín, que ha sufrido en los últimos años un recrudecimiento de los ataques en sus zonas fronterizas norteñas.

El pasado abril, al menos 54 soldados benineses murieron en ataques yihadistas perpetrados en la zona de la triple frontera entre Benín, Níger y Burkina Faso y reivindicados por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), leal a la red Al Qaeda.

Los ataques se produjeron, por un lado, contra una posición del Ejército en la región de las cataratas de Koudou, cerca del parque nacional W, a más de 700 kilómetros de Cotonú, la principal ciudad de Benín y sede del Gobierno, y, por otro, contra una unidad encargada de habilitar una ruta estratégica hacia el punto de confluencia fronteriza entre los tres países citados.

En un comunicado, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, condenó entonces los hechos y alertó que estos "actos de violencia son inaceptables y representan una amenaza directa no sólo para la República de Benín, sino para toda la región".

En junio de 2023, el Ejército beninés anunció el reclutamiento de 5.000 jóvenes para reforzar sus filas en la lucha contra el yihadismo mientras, en marzo de 2025, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) activó su fuerza de reserva militar para combatir la amenaza terrorista en la región.