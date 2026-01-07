Los refugios para los sintechos en Viena rozan el 100 % de ocupación por la ola de frío

"Las actuales temperaturas bajo cero ponen en peligro la vida de las personas en situación crítica de calle, precisamente por eso son tan importantes los avisos que recibimos", ha declarado el director de Cáritas Austria, Klaus Schwertner, en un comunicado difundido hoy.

Schwertner ha indicado que desde el pasado noviembre la entidad ha recibido más de 5.600 llamadas de ciudadanos en el teléfono habilitado para avisar de que hay alguien durmiendo en la calle.

Los equipos de Cáritas acuden al lugar para trasladar a las personas sin hogar a un refugio o bien reparten sacos de dormir resistentes al frío y ropa de abrigo.

Como parte del programa de ayuda de emergencia invernal, el Ayuntamiento ofrece unas 1.000 camas, que ya están casi completamente ocupadas.

La organización está especialmente preocupada por el cierre el próximo 9 de enero del último centro de llegada para refugiados de la guerra de Ucrania.

"Hago un llamamiento una vez más a los responsables políticos del Ministerio del Interior y de los Estados federados para que hagan todo lo posible para evitar que las familias ucranianas con niños, ancianos o enfermos crónicos se queden sin hogar durante los primeros días tras su llegada a Austria", manifestó Schwertner.