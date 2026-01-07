Maduro "se ganó bastante bien" que EE.UU. lo capturara, dice jefe del Congreso de Paraguay

"Cada uno hace su camino y él, creo yo, se ganó bastante bien eso", aseguró Núñez a periodistas que le consultaron esta jornada sobre la situación en Venezuela.

Núñez, que se definió como "un defensor del voto", afirmó que Maduro "estaba usurpando el poder" y reconoció como ganador de las elecciones presidenciales de julio 2024 al opositor Edmundo González, que ha denunciado en reiteradas oportunidades haber sido víctima de un supuesto fraude y está exiliado en España desde septiembre de ese año.

En este sentido, aseveró que Maduro presidía "un Gobierno de facto" y que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue puesta "a dedo" y "tampoco fue electa".

El legislador también recordó un suceso de 2012, en el que supuestamente Maduro, siendo canciller de Venezuela, instó a los jefes militares de Paraguay a no permitir la destitución del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012) tras un controvertido juicio político.

"Hubo una intromisión en la soberanía de Paraguay", aseveró Núñez sobre este suceso.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por Estados Unidos tras un ataque militar en Caracas y tres estados vecinos en la madrugada del pasado sábado.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó el hecho como un "secuestro internacional", al tiempo que apuntó que el líder chavista goza de "inmunidad" por ser presidente.

Maduro y Flores comparecieron este lunes por primera vez ante la Justicia estadounidense en Nueva York. El mandatario venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas de los que se le acusa y aseguró que es "un prisionero de guerra".