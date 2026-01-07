México inicia investigación antidumping por importaciones de manzana de Estados Unidos

La decisión abre un nuevo frente en la relación comercial entre México y Estados Unidos, en un contexto marcado por las tensiones derivadas por los aranceles impulsados en 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, y por la revisión de medio término del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente para América del Norte.

De acuerdo con el documento oficial, la investigación antidumping abarcará las importaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

En paralelo, el análisis de daño a la industria nacional se extenderá por un lapso más amplio, del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025, con el objetivo de evaluar los efectos acumulados de las importaciones en los productores mexicanos.

La solicitud para iniciar el procedimiento fue presentada el 29 de agosto de 2025 por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut), organismo que representa a productores de esa entidad, una de las principales regiones manzaneras del país y ubicada en la frontera con Estados Unidos.

Chihuahua concentra una parte relevante de la producción nacional de manzana y ha señalado desde hace años afectaciones por la competencia de producto importado.

La Secretaría de Economía indicó que, como parte del análisis preliminar, calculó los costos de producción de tres variedades de manzana importadas desde Estados Unidos, utilizando la metodología y la información proporcionadas por la Unifrut.

Al comparar estos costos con el precio promedio de exportación al mercado mexicano, la autoridad observó que los precios de importación se ubicaron por debajo de los costos de producción estimados, lo que constituye un indicio de dumping conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos internacionales en materia de comercio.

El inicio de la investigación no implica, por ahora, la imposición de medidas comerciales, pero sí abre la puerta a la aplicación de cuotas compensatorias en caso de que se confirme la existencia de prácticas desleales y de daño a la industria nacional.

El documento precisa que, de comprobarse el dumping, la autoridad podrá imponer cuotas compensatorias definitivas incluso a productos que hayan ingresado al país hasta 90 días antes de la aplicación de las medidas provisionales.

La Secretaría de Economía también señaló que notificará a las partes interesadas, incluidos exportadores y productores estadounidenses, para que presenten argumentos y pruebas durante el procedimiento.

El caso se suma a otros diferendos comerciales en el sector agroalimentario entre México y Estados Unidos, en momentos en que ambos países buscan mantener el equilibrio en su relación económica bajo el marco del T-MEC.