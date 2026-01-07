México llama a refozar la ONU y critica “ley de la fuerza” tras ataque de EEUU a Venezuela

“Tiene que fortalecerse. Estos, particularmente Naciones Unidas, la OEA tiene otras características, pero Naciones Unidas tiene que fortalecerse. Tiene que representar realmente un espacio de coordinación multilateral y también de que frente a situaciones como las que están, pues no puede ser la ley de la fuerza”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones se producen tras la operación militar de Estados Unidos el pasado sábado en Venezuela, en la que capturaron al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un juicio por narcotráfico entre otros delitos.

Sheinbaum subrayó que el orden internacional no puede regirse por el poder militar o económico de los países.

“De quien tenga un ejército más grande. O la economía mayor”, añadió, al insistir en que debe existir una instancia internacional con capacidad real de mediación y resolución de controversias.

“Tiene que haber un organismo internacional que funja como tal”, afirmó la presidenta, quien ha reiterado en distintas ocasiones la defensa de los principios de la política exterior de México, como la no intervención, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional.

No obstante, Sheinbaum reconoció un debilitamiento del papel de la ONU en los últimos años.

“Y la verdad es que la ONU en los últimos años ha perdido mucha fuerza y se ha perdido mucho, también mucha burocracia”, dijo.

México ha insistido en la necesidad de revitalizar el multilateralismo y reforzar a las instituciones globales, en un escenario marcado por guerras, tensiones geopolíticas y el uso creciente de medidas unilaterales, una postura que el actual Gobierno ha vinculado de manera directa con los principios constitucionales de la política exterior mexicana.