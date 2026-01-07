Miles de admiradores acuden a la misa funeral de Brigitte Bardot en Saint Tropez

"Era la mujer más guapa del mundo", declaró la cantante Mireille Mathieu, refiriéndose a la actriz fallecida el pasado día 28, en declaraciones a los medios poco antes de entrar en la iglesia de Notre Dame de l'Assomption.

El féretro de Brigitte Macron, que había salido de su propiedad de La Madrague poco antes de las 10.50, llegó en un cortejo a la basílica, donde entró cubierto de flores poco después de las 11.20 con la música de Maria Callas de fondo.

Entre los asistentes a esta ceremonia privada estaban, además de muchas personalidades del mundo del espectáculo y de organizaciones de protección de los animales, como los miembros de la Fundación Brigitte Bardot, algunos responsables políticos.

En particular la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen y, en nombre del Estado Aurore Bergé, ministra delegada para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de la Lucha contra las discriminaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El párroco oficiante pidió al comienzo de la celebración al público que se abstuviera de tomar fotografías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Presidiendo la ceremonia, había en particular una foto muy famosa de Brigitte Bardot, en la que aparecía en 1977 con una foca en la banquisa del Polo Norte.