Mueren dos policías y 30 personas resultan heridas en las protestas de Irán

Un grupo de comerciantes protestaba por la situación económica en la ciudad de Lordegan en una movilización en la que se infiltraron personas que comenzaron a lanzar piedras contra la Policía, según el relato de la agencia Fars.

"Entre los alborotadores había personas armadas con diversos tipos de armas de guerra y de caza, que de repente comenzaron a disparar contra las fuerzas policiales”, indicó la agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria.

En el intercambio de fuego entre los “alborotadores” y la policía murieron dos agentes y otras 30 personas resultaron heridas, según Fars, que no informó de la identidad de los heridos.

La agencia Mizan, del Poder Judicial, publicó un relato similar al de Fars de lo acontecido.

Irán vive protestas desde hace 11 días, en unas movilizaciones que comenzaron por el desplome del rial iraní frente al dólar pero en las que pronto se pasó a pedir el fin de la República Islámica.

Las protestas se han extendido a 92 ciudades en 27 de las 31 provincias del país en unos choques que se han cobrado la vida de 36 personas sin contar los dos policías fallecidos hoy, según datos de la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.

Al menos 2.076 manifestantes han sido detenidos hasta ahora.

Las autoridades iraníes no informan del número de civiles muertos en las mayores movilizaciones contra la República Islámica desde 2022 cuando se produjeron protestas masivas tras la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.