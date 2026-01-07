Normalidad entre las empresas españolas presentes en Venezuela, según el Gobierno

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comentó en rueda de prensa que es muy pronto para anticipar escenarios, así que lo relevante es hacer una monitorización con las empresas españolas allí y su interacción con las autoridades locales.
"Por ahora, y tal y como señalábamos, no se ha identificado por parte de ellas ninguna afectación significativa", incidió Cuerpo.
El Ejecutivo seguirá de manera cercana la evolución de acontecimientos junto a las compañías españolas y apoyándolas en todo momento. Entre ellas figuran grandes corporaciones como Telefónica, la petrolera Repsol, el grupo bancario BBVA, la aseguradora Mapfre o el gigante textil Inditex.
Asimismo, aseguró que la inversión española y los intercambios comerciales han ido reduciéndose de manera significativa los últimos años.
A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apuntó que durante el fin de semana estuvo en contacto con las principales empresas españolas presentes en Venezuela y le informaron de que están tranquilas, como él mismo ha podido constatar hablando con el embajador español en Caracas.
"Yo comparto ese análisis y no hay ningún indicio de que haya ninguna inquietud por ellas", recalcó Albares, que reiteró el respaldo del Gobierno ante cualquier posible eventualidad.