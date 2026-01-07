Mundo
07 de enero de 2026 - 12:05

Normalidad entre las empresas españolas presentes en Venezuela, según el Gobierno

Madrid, 7 ene (EFE).- El Gobierno español está al habla con las empresas españolas que tienen presencia en Venezuela, unas 60, y por ahora no se ha identificado por parte de ellas ninguna afectación "significativa" en relación con la situación generada por la reciente intervención militar estadounidense.

EFE

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comentó en rueda de prensa que es muy pronto para anticipar escenarios, así que lo relevante es hacer una monitorización con las empresas españolas allí y su interacción con las autoridades locales.

"Por ahora, y tal y como señalábamos, no se ha identificado por parte de ellas ninguna afectación significativa", incidió Cuerpo.

El Ejecutivo seguirá de manera cercana la evolución de acontecimientos junto a las compañías españolas y apoyándolas en todo momento. Entre ellas figuran grandes corporaciones como Telefónica, la petrolera Repsol, el grupo bancario BBVA, la aseguradora Mapfre o el gigante textil Inditex.

Asimismo, aseguró que la inversión española y los intercambios comerciales han ido reduciéndose de manera significativa los últimos años.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apuntó que durante el fin de semana estuvo en contacto con las principales empresas españolas presentes en Venezuela y le informaron de que están tranquilas, como él mismo ha podido constatar hablando con el embajador español en Caracas.

"Yo comparto ese análisis y no hay ningún indicio de que haya ninguna inquietud por ellas", recalcó Albares, que reiteró el respaldo del Gobierno ante cualquier posible eventualidad.