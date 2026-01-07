Nuevos ejercicios militares de EE. UU. en Puerto Rico despiertan críticas y temores

Las maniobras, denominadas 'Semana del Ejército en el Caribe', ya estaban planeadas, pues tienen un carácter anual, y no están supuestamente relacionadas con la operación de EE. UU. en Venezuela que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El teniente coronel Heath Dickinson, director de operaciones del Comando de la Reserva del Ejército de Puerto Rico y el Caribe, explicó en entrevista televisiva que hay "miles de soldados involucrados en este ejercicio".

"El público va a ver que vamos a tener muchos camiones militares y nuestra maquinaria por la isla, y vamos a estar por las carreteras", indicó Dickinson sobre unas maniobras que durarán en principio cuatro días.

Estos ejercicios, que se suman a los que lleva realizando desde agosto el Ejército estadounidense en la isla, fueron rechazados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico y la organización de derechos humanos Kilómetro 0.

"No existe razón alguna que justifique la presencia militar en espacios civiles, desde las vías principales, hasta las plazas y cualquier otro espacio público", afirmó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.

La ACLU de Puerto Rico hizo "un llamado urgente y de alerta al pueblo a evitar normalizar la presencia de soldados, vehículos y material militar en el espacio público, y en su lugar estar conscientes del peligro que representa la militarización del país".

"El patrón de aumento de la presencia militar evidencia una remilitarización sin precedentes en el archipiélago que ha convertido todo el territorio en una base militar flotante", denunció Martínez Orabona.

Por su parte, Kilómetro 0 criticó que la presencia masiva de personal militar y maquinaria, incluso en espacios públicos y carreteras, representa "una intrusión violenta, imperial e inaceptable".

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., ha sido escenario desde agosto de ejercicios que han incluido prácticas de desembarco en embarcaciones anfibias, y ha recibido en sus aeropuertos cazas estadounidenses.

Estas nuevas maniobras coinciden con el anuncio de que el Gobierno de Puerto Rico logró un acuerdo con la Armada estadounidense para alquilarle un espacio en el Aeropuerto Internacional Mercedita, en Ponce, en el sur de la isla.

La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, explicó que este acuerdo para llevar a cabo "maniobras logísticas" se mantiene vigente hasta mayo de 2026.

La Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) cerró el espacio aéreo de la isla por el operativo que llevó a cabo en Venezuela y la aeronave que transportó a Maduro hizo una parada de emergencia en la base militar Ramey de Puerto Rico.