ONG pide aclarar anuncio de Trump sobre cierre de "cámara de torturas" en Venezuela

En una publicación en X, la organización exigió "información oficial y pública" para esclarecer lo que ocurre, según presume, en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

"Exigimos transparencia, respeto a la vida y a la integridad, libertad inmediata para todas las personas detenidas por motivos políticos, sin ningún tipo de discriminación, y que no se produzcan traslados arbitrarios de presos políticos a nuevos centros de reclusión", agregó en el mensaje.

El mandatario estadounidense dijo durante un discurso ofrecido el martes en un encuentro con congresistas republicanos en Washington que las autoridades de Caracas estaban cerrando un centro de "torturas".

"Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas que ahora está siendo clausurada", dijo Trump, sin precisar a qué se refería.

Sin embargo, varias ONG consideraron que se refería al Helicoide, que ha sido señalado como centro de "torturas" y se encuentra en la capital.

Clipp también dijo este martes que no ha sido notificado de "ninguna liberación" de detenidos.

La organización Foro Penal, que dirige la defensa de presos políticos, contabiliza 863 casos en el país, 86 de ellos con otra nacionalidad.

En los días de Navidad y Año Nuevo, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación -con medidas cautelares- de 99 y 88 presos políticos, respectivamente, pero ONG locales aseguran que no han podido verificar todos los casos.

El Gobierno venezolano ha asegurado que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Hasta ahora, esta posición no ha sido cambiada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, juramentada por orden del Tribunal Supremo de Justicia tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses durante los ataques militares en Caracas.