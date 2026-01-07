Padres del rehén muerto en Gaza apoyan que no se abra Rafah hasta que Hamás lo entregue

En un comunicado, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos celebra que Hamás esté buscando los restos del policía Ran Gvili, el último de los rehenes vivos o muertos que quedan en Gaza y cuya devolución pondría fin a la primera fase del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

En la nota, destacan "la presión que condujo a la decisión operativa de reanudar las labores de búsqueda de Ran Gvili".

"Tras un mes difícil de incertidumbre y de impotencia, nos sentimos profundamente aliviados de que los equipos de búsqueda hayan regresado al terreno. Cada minuto se nos hace eterno, y saber que están buscando en cada rincón de Gaza para encontrar a nuestro Ran nos da esperanza de nuevo", afirman en el comunicado los padres del policía muerto, Itzik y Tal Gvili.

Y añaden que apoyan "la firme postura del gobierno sobre el cruce de Rafah", después de que medios israelíes publicaran ayer martes que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que no se abriría el paso hasta que se haya recuperado el cuerpo del policía.

"Es hora de que Hamás comprenda que no hay vía libre. El cruce de Rafah no debe reabrirse hasta que nuestro Ran regrese a casa. Hacemos un llamamiento a los mediadores para que utilicen toda su influencia para alcanzar este acuerdo y poner fin a nuestro sufrimiento", añaden los padres.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, buscan este miércoles en el barrio de Zeitún de la ciudad de Gaza los restos del policía, bajo la supervisión de la Cruz Roja, unas tareas que ya llevó a cabo en esta misma zona a principios de diciembre.

El portavoz de Hamás en Gaza, Hazem Qassam, afirmó que está haciendo "enormes esfuerzos las 24 horas del día" para cumplir con la entrega de su cuerpo, a pesar de "las importantes complicaciones" que encuentran por "la destrucción generalizada" del enclave palestino.

La liberación de los 48 rehenes vivos y muertos de Gaza es uno de los compromisos que Hamás tiene que cumplir en la primera fase del acuerdo de tregua impulsado por Estados Unidos.

Desde su entrada en vigor, los islamistas llevan entregando los restos de estos cautivos en un goteo, debido, según han venido señalando, a los problemas que han enfrentado para poder hallarlos entre toneladas de escombros causados por los bombardeos israelíes.

El Gobierno israelí, sin embargo, ha reprochado a Hamás que haya prolongado esta entrega de cuerpos para evitar las negociaciones de la segunda fase en las que tienen que abordar, entre otros asuntos, el desarme de la milicia.

Tanto oficiales de la Autoridad Palestina como de Hamás han visitado El Cairo durante estos últimos días donde han hablado sobre los avances para la segunda fase de la tregua y la apertura del paso de Rafah, que une Gaza con Egipto.

El cruce de Rafah, el principal punto de salida y entrada entre Gaza y el exterior y el único que no controlaba Israel, se mantiene prácticamente cerrado desde mayo de 2024 después de que el Ejército israelí ocupara la parte palestina de ese paso terrestre.

La reapertura de Rafah forma parte de la segunda fase del plan de paz de Trump en la Franja, que sustenta la tregua, junto con la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción del devastado enclave palestino y la creación de un Gobierno de transición.