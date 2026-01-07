Partido opositor venezolano dice que Trump no tiene competencia para descartar elecciones

"La Administración de Trump no tiene competencia alguna para pertenecer o descartar lo que el pueblo venezolano decida hacer. Nosotros creemos que lo más importante es que nos pongamos de acuerdo nosotros (los venezolanos)", señaló el también diputado al Parlamento en rueda de prensa en Caracas tras ser preguntado sobre una declaración de Trump en la que descartó la convocatoria a comicios en Venezuela.

A su juicio, la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, luego de un ataque militar a Caracas y otras zonas del país, implica que se puede concluir con una elección "en un plazo perentorio", aunque descartó hablar de tiempos concretos.

Rondón sostuvo que la reinstitucionalización del país debe incluir la participación de los ciudadanos porque la Constitución establece, añadió, que la "soberanía radica en el pueblo, quien la ejerce indirectamente a través del sufragio".

"Porque no es solo un problema de soberanía territorial sino también es un problema de soberanía popular el que está en juego", añadió.

El diputado señaló que la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada es un elemento previsto en la Constitución para suplir ausencias temporales o definitivas del primer mandatario de Venezuela.

"Nosotros no hacemos juicio de valor en este momento sobre esa circunstancia, creo que el proceso que se está cumpliendo es el proceso que establece la Constitución", agregó.

Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta del Gobierno de Maduro, fue juramentada el lunes ante el Parlamento tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses.

El lunes, Trump descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país suramericano "recupere su salud".

En una entrevista con la cadena NBC News concedida dos días después de que Washington capturara a Maduro y lo llevara a EE.UU. para juzgarlo por narcoterrorismo, el mandatario dibujó una transición de Venezuela a más largo plazo y volvió a insistir en que la prioridad es reparar las infraestructuras del país.

"Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de comicios en el plazo de un mes.