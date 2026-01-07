Perú indemniza a consorcio por romper la concesión del nuevo aeropuerto de Cusco

El Ejecutivo peruano ejecutó el pago después de que una corte federal de Estados Unidos hubiera declarado al Estado peruano en rebeldía ante la demanda interpuesta por Kuntur Wasi para que se respetara el laudo emitido por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, resaltó en un comunicado que "la gestión realizada permitió, además, alcanzar un acuerdo que evita el pago de los intereses generados por el incumplimiento de pago y la generación de intereses adicionales y procesos de ejecución coactiva, optimizando el uso final de los recursos públicos".

Prieto señaló que el incumplimiento habría generado mayores costos financieros por intereses y posibles sanciones, además de un daño reputacional severo para el país.

El contrato de concesión del nuevo aeropuerto de Cusco por 40 años fue adjudicado en 2014 al consorcio a Kuntur Wasi, integrado por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding, al haber presentado la oferta que menor cofinanciación requería al Estado (265 millones de dólares) de los cerca de 540 millones que supondría el costo del proyecto.

Sin embargo, al llegar al poder el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), el Gobierno no aceptó el esquema financiero alcanzado por Kuntur Wasi y propuso una adenda para redefinir el aporte financiero del Estado.

La adenda establecía que el Estado financiaría 410 millones de dólares y Kuntur Wasi se haría cargo de 109 millones de dólares, lo que generó controversia y condujo a la dimisión del entonces vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien posteriormente asumiría la Presidencia tras la renuncia de Kuczynski.

El proyecto fue adjudicado nuevamente en una concesión al consorcio Natividad de Chinchero, integrado por la coreana Hyundai, la china Sinohydro, la mexicana ICA Constructora y la peruana HV Contratistas, con un presupuesto de 427 millones de dólares.

La obra se ejecuta en el municipio de Chinchero, situado en el Valle Sagrado de los Incas, a 15 kilómetros de Cusco y a una altitud de 3.700 metros sobre el nivel del mar, con una capacidad inicial pensada para duplicar los más de 3 millones de pasajeros actuales del aeropuerto Velasco Astete.