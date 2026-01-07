Perú reitera a González Urrutia su respaldo para que asuma mando presidencial de Venezuela

La conversación entre Jerí y González Urrutia tuvo lugar cinco días después de la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en una operación militar desarrollada por Estados Unidos en territorio estadounidense.

El mandatario peruano manifestó a González Urrutia "su decidido apoyo para que el proceso de transición, hacia la institucionalidad democrática en su país, culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024", según informó la Presidencia de Perú a través de las redes sociales.

El Gobierno de Perú, que lidera Jerí desde octubre de 2025, mantiene su postura de reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y desconoce los resultados oficiales de un proceso en el cual no se publicaron las actas pese a la demanda internacional de transparencia, lo que le permitió a Maduro asumir un tercer mandato hasta 2030.

González Urrutia participó como candidato de la oposición en sustitución de la líder antichavista María Corina Machado, quien fue inhabilitada como candidata, y recibió asilo en España ante la posibilidad de ser detenido por no reconocer los resultados oficiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la captura de Maduro, Jerí señaló el pasado sábado que "Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad" y deseó "que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Desde hoy muchas familias podrán reencontrase en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria. De igual manera, reforzaremos aún mas la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos", apuntó el mandatario.

Asimismo, el Gobierno peruano anunció que restringirá el acceso al país a personas vinculadas al Gobierno de Maduro, en consonancia con otros países de la región como Ecuador.

Perú alberga la segunda comunidad venezolana más grande en el exterior, al haber acogido a más de 1,6 millones de migrantes y refugiados, la mayoría concentrados en la capital Lima, cuya población venezolana supera en número a la mayoría de ciudades de Venezuela.