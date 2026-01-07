Petro defiende ante Trump que no es narco y le aporta cifras de su lucha contra las drogas

"Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra traquetos (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos", dijo Petro en una manifestación "en defensa de la soberanía" en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El mandatario también le explicó a Trump en esa llamada del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: "Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo".

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas supuestamente cargadas con drogas y han muerto al menos 82 tripulantes.

Esa postura ha deteriorado su relación con EE.UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que el presidente Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, Petro le manifestó hoy por teléfono a Trump que durante su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022 y culmina este año, aumentaron "las incautaciones de droga" y destacó que superarán las 3.500 toneladas decomisadas cuando deje el cargo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nunca ningún Gobierno ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína incautada", expresó el mandatario.

Petro también afirmó que ha firmado la extradición de 700 "traquetos" (narcotraficantes) a Estados Unidos, incluida la de Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida senadora oficialista Piedad Córdoba.

Petro convocó esta conversación en medio de una guerra verbal con Trump, quien el pasado domingo comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma".

En referencia a su homólogo colombiano, Trump dijo entonces que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Maduro, respondió: "a mí me suena bien eso".

El presidente colombiano reaccionó con otra amenaza, de volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero del M-19, para defender la soberanía de la "amenaza ilegítima" de Trump.