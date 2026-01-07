Planas confía en que la UE dé luz verde esta semana a la firma del acuerdo con Mercosur

Así lo indicó a su salida de una reunión extraordinaria de ministros europeos de Agricultura convocada por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones del sector y, según Planas, "abrir el camino" a la rúbrica del acuerdo con Mercosur.

"Entiendo de las palabras del ministro italiano, Francesco Lollobrigida, como las de ayer de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que Italia va a dar un paso adelante. Y esto significa que esperamos que esta misma semana (...) se pueda previsiblemente adoptar por mayoría cualificada el acuerdo que permita la rúbrica de Mercosur", dijo el ministro.

Insistió en que ese acuerdo "es un paso muy importante", ya que son "casi 700 millones de personas de un lado y otro del Atlántico" y consideró que "lo ocurrido en los últimos días da un mayor valor si cabe a este gran acuerdo comercial, que es (....) estratégico" y que "nos da también un horizonte de futuro en relación con la producción a la alimentaria y nuestras exportaciones".

Los embajadores permanentes ante la UE de los Estados miembros tienen previsto votar sobre el acuerdo con Mercosur el próximo viernes, con la idea de que la firma del mismo pueda tener lugar esta misma semana.

El pasado diciembre, coincidiendo con una cumbre europea, los Estados miembros descartaron que el acuerdo con Mercosur se pudiera firmar en Brasil el fin de semana del 20 y 21 de ese mes, fecha inicial prevista, ante el bloqueo de Francia e Italia.

En su lugar, se apuntó al próximo 12 de enero para celebrar la rúbrica en Paraguay, a expensas de convencer a París y Roma, presionadas por sus respectivos sectores agrícolas.

Por otra parte, Planas calificó hoy de "progreso" las nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea para ayudar a los agricultores a través de la PAC en el próximo marco presupuestario 2028-2034, incluida la idea de avanzar la liquidez de los productores con aproximadamente 45.000 millones de euros.

En ese sentido, dijo que a España "un avance interesante importante", pero subrayó que "la discusión no ha concluido" y que "queda mucho camino por recorrer desde el punto de vista de la discusión presupuestaria de la política agrícola".