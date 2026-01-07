Presidente checo rechaza como ministro a un investigado por comentarios nazis y racistas

"Aunque intenté durante una hora convencer al presidente de que estuviera por encima, hiciera una buena acción y le diera una oportunidad al señor Turek, el presidente se negó y no quiso nombrarlo", afirmó el primer ministro checo, Andrej Babis, tras una reunión con Pavel.

El jefe del Estado explicará "por escrito" su negativa a nombrar ministro a Turek, añadió Babis.

El exeurodiputado Turek está envuelto en un escándalo por antiguos mensajes en las redes sociales de contenido racista, homófobo y filonazi.

Contra el antiguo conductor de coches de carreras hay abierta una investigación por sospecha de incitación al odio debido a esos mensajes, algo a lo que ha quitado importancia afirmando que se trataba sólo de "humor negro", si bien se ha disculpado por algunos de esos mensajes y cuestionado la veracidad de otros.

Turek fue eurodiputado entre 2024 y el pasado otoño, cuando su partido Motoristas Unidos logró el 6,8 % de los votos y 13 de los 200 diputados en las elecciones legislativas ganadas por el partido populista ANO que dirige Babis.

Motoristas Unidos tiene cuatro ministerios, entre ellos Asuntos Exteriores, en la coalición de la que forma parte también el ultranacionalista SPD y el propio ANO.

Su inicial candidatura para dirigir Exteriores fue cuestionada por Pavel tras recuperar el diario de investigacion 'Dennik N' esos mensajes que habían sido borrados.

Babis ha anunciado que no planea interponer un recurso en el Constitucional para dirimir la cuestión de competencias con el jefe del Estado.

Ahora se especula sobre una posible reunión entre el líder del Motoristas Unidos y ministro de Exteriores, Petr Macinka, con el presidente checo.