Primer desplazamiento masivo de 2026 afecta a unas 176 familias del suroeste de Colombia

Las familias, conformadas por aproximadamente 400 personas, llegaron en los últimos días a Cali provenientes de zonas rurales y del casco urbano del municipio de Buenos Aires (Cauca), precisó la Defensoría en una publicación de X.

Ese municipio fue víctima en diciembre de una toma guerrillera de varias horas que fue atribuida a ese grupo armado y en la que varias edificaciones fueron destruidas.

La entidad reiteró su llamado a las disidencias para que "suspendan los ataques hostiles y respeten a la población civil" e instó a las autoridades locales y nacionales a que, desde sus competencias, brinden la atención necesaria a las familias afectadas.

Este desplazamiento se suma a la serie de emergencias humanitarias que se han registrado en el departamento del Cauca en los últimos años, donde comunidades rurales y urbanas han tenido que abandonar sus territorios por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad del Estado.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aún después de la firma de la paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, sigue siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, tienen una fuerte presencia varios bloques de las disidencias de las antiguas FARC como el EMC, comandado por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Igualmente operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.