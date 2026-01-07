Putin felicita a los rusos por la Navidad ortodoxa con la guerra como telón de fondo

"Les felicito de todo corazón por la Navidad. Esta maravillosa celebración ilumina al mundo con la luz de la bondad y el amor, regala a millones de personas la esperanza, la alegría de sumarse a las tradiciones espirituales patrias, transmitidas de generación en generación", afirmó en su mensaje difundido por el Kremlin.

Destacó su profunda satisfacción por el "enorme aporte, realmente único, de la iglesia ortodoxa rusa y otras confesiones cristianes, a la unidad de la sociedad".

El líder ruso asistió anoche a la misa del gallo en una iglesia de la región de Moscú junto a militares y sus familiares, según informó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Creyente confeso, en 2019 y 2020 asistió a misa en la Catedral de la Santa Transfiguración de San Petersburgo, donde fue bautizado, pero en los últimos años ha asistido a misas en iglesias de la capital rusa.

Putin confesó hace unos años que fue bautizado a escondidas de su padre, un miembro del Partido Comunista de la antigua Unión Soviética, en San Petersburgo, ciudad en la que nació en 1952, un año antes de la muerte del dirigente soviético, Iosif Stalin.

A diferencia del año pasado, cuando ordenó un alto el fuego a petición del patriarca ortodoxo ruso, Kiril, en ocasión de la Navidad, este año las fuerzas rusas no detuvieron sus acciones durante esta celebración.