Reza Pahleví, el hijo del último sah, hace "un llamamiento a la acción" del pueblo iraní

"Hoy comparto con ustedes mi primer llamamiento a la acción. Este jueves y viernes, 8 y 9 de enero, a partir de las 8 de la tarde en punto", anunció Pahleví, "les pido que comiencen a corear exactamente a esa hora", imploró tras siete días consecutivos de protestas.

En función de la respuesta del pueblo iraní, anunciará "los próximos llamamientos a la acción", informó el que es máximo representante actual de la dinastía Pahleví, que gobernaba Irán hasta que fue derrocada por la Revolución iraní en 1979.

Pahleví se dirigió en el vídeo a sus "queridos compatriotas" también para felicitarles por haber resistido a "la violenta represión del régimen", algo "inspirador" para él, y celebra que las manifestaciones sean cada vez más numerosas y que estén "obligando a las fuerzas del régimen a huir".

El hijo mayor del sah afirmó que es "fundamental mantener estas manifestaciones disciplinadas y lo más numerosas posibles", mientras se encuentra exiliado.

En las protestas se gritaron lemas a favor de la restauración de la monarquía Pahleví, según vídeos difundidos por activistas en redes sociales.

"Esta es la última batalla, Pahleví volverá” o “Viva el sah”, son algunos de los lemas más coreados al respecto. Estas llamadas a favor de la monarquía son más pronunciadas que en protestas anteriores, como las de 2022.

Las protestas en Irán se intensificaron en su décimo día consecutivo con concentraciones hasta la medianoche de ayer en docenas de ciudades, entre ellas Teherán, a pesar de una represión que ha causado ya al menos 36 muertos y 2.000 detenidos.

Las concentraciones se produjeron en las ciudades de Teherán, Mashhad, Qazvín, Abdanán, Shiraz, Zanyán e Ilam, entre otras, según las imágenes difundidas por activistas en redes sociales.

Estados Unidos e Israel han mostrado su apoyo a las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre inicialmente impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial y la elevada inflación, pero pronto adquirieron un tono político y se han extendido a más de 92 ciudades.