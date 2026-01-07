Rusia derriba 32 drones ucranianos sobre cinco regiones y el mar Negro

"En total durante la noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 32 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

De ellos, once fueron derribados sobre la región fronteriza de Bélgorod y nueve sobre la anexionada península de Crimea.

En Bélgorod uno de los drones atacó una refinería de petróleo en el distrito de Starooskolsk, lo que provocó el incendio de varios tanques.

También fueron atacadas las regiones de Voronezh, Krasnodar y Osetia del Norte, según Defensa.

Sobre el mar Negro fueron neutralizados siete drones, y otros dos, sobre el mar de Azov.

Las autoridades aeronáuticas rusas informaron del cierre temporal de los aeropuertos de Sochi, Vladikavkaz, Grozni y Magás.