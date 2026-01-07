Separatistas afirman que el líder Al-Zubaidi se encuentra en Adén tras su huida

En un comunicado, el grupo separatista afirmó que Al-Zubaidi desempeñaba sus funciones desde Adén y supervisaba directamente las instituciones militares, de seguridad y civiles.

El anuncio pretendía refutar las declaraciones de la coalición que sugerían que el influyente líder sureño ya no se encontraba en la ciudad.

El consejo también condenó los ataques aéreos saudíes en zonas de la provincia de Al-Dalea, calificándolos de "desafortunada escalada" que, según afirmó, causó víctimas civiles, incluyendo mujeres y niños.

Los ataques, afirmó, contradecían el anunciado impulso al diálogo. Al-Dalea es la provincia natal de al-Zubaidi.

Aviones de la coalición atacaron posiciones militares en la zona de Zubaid y posteriormente depósitos de armas vinculados a fuerzas leales a él en la zona de Habil al-Rida, según testigos.

El CTS expresó su profunda preocupación por la seguridad de la delegación enviada a Riad, afirmando que no había podido contactar con el grupo horas después de su llegada ni había recibido información oficial sobre su paradero.

Instó a las autoridades saudíes a garantizar la seguridad de la delegación y permitir la comunicación inmediata.

Videos compartidos en redes sociales mostraron repetidas explosiones en un edificio alcanzado por los ataques aéreos, aparentemente con armas almacenadas.

Otras imágenes que circulaban en línea mostraban tres cadáveres junto a una carretera rural, aunque su autenticidad no pudo ser verificada de inmediato.