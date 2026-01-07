Shanghái invertirá 10.000 millones de dólares en tecnología ante planes de autosuficiencia

Según el portal de noticias local Shanghai Eye, el distrito de Pudong -el mayor y más poblado de la ciudad- acogerá unos 50 proyectos firmados esta semana, con una inversión total superior a 70.000 millones de yuanes (10.023 millones de dólares, 8.567 millones de euros).

Muchos de estos acuerdos corresponden a industrias clave como los microchips, la inteligencia artificial (IA), la biofarmacéutica, los vehículos inteligentes o la aviación.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, Shanghái se convierte así en la última ciudad china en anunciar ambiciosos planes de inversión en ese tipo de sectores para este año, cuando comienza un nuevo plan quinquenal (2026-2030) en el que Pekín ha marcado la autosuficiencia tecnológica como objetivo prioritario.

"El impulso de China para ponerse al nivel de EE. UU. y reforzar su reciente liderazgo en tecnologías emergentes depende de que algunas ciudades clave, incluida Shanghái, estén a la altura y consigan más resultados y avances", aseguró Fu Weigang, presidente del laboratorio de ideas Instituto de Finanzas y Derecho de Shanghái.

Pudong, que aglutina la margen oriental del río Huangpu, alberga la sede del principal fabricante chino de semiconductores, SMIC, y otras importantes tecnológicas como el fabricante de maquinaria litográfica Shanghai Micro Electronics Equipment o la firma de IA SenseTime.