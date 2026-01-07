Ucrania denuncia ataques contra dos puertos de Odesa con dos muertos y varios heridos

"Desafortunadamente, el número de muertos como resultado del ataque ha aumentado a dos personas. Condolencias a los familiares y seres queridos. Ocho personas resultaron heridas, todas están recibiendo el tratamiento médico necesario", informó en su cuenta de Telegram Oleg Kiper, responsable de la Administración Militar de Odesa.

"Rusia ha golpeado otra vez dos puertos en la región de Odesa", lamentó el viceprimer ministro, Oleksí Kuleba en Telegram, y agregó que han sufrido daños instalaciones portuarias, edificios administrativos y depósitos de petróleo.

Por su parte, la Administración Portuaria de Ucrania afirmó en un comunicado que el puerto de Chornomorsk fue atacado con drones, lo que provocó un incendio en contenedores de petróleo e hirió a dos personas.

Por otro lado, el puerto de Pivdeni sufrió el impacto de un misil, que mató a una persona y dejó varios heridos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Un edificio administrativo e instalaciones de la infraestructura sufrieron daños", agregó la nota.