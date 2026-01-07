Ucrania denuncia ataques contra dos puertos de Odesa con un muerto y varios heridos

"Rusia ha golpeado otra vez dos puertos en la región de Odesa. Por desgracia, una persona ha muerto", informó el vice primer ministro, Oleksí Kuleba en Telegram, y agregó que han sufrido daños instalaciones portuarias, edificios administrativos y depósitos de crudo.

Kuleba añadió que hay cinco heridos que están recibiendo asistencia médica.

Por su parte, la Administración Portuaria de Ucrania afirmó en un comunicado que el puerto de Chornomorsk fue atacado con drones, lo que provocó un incendio en contenedores de petróleo e hirió a dos personas.

Por otro lado, el puerto de Pivdeni sufrió el impacto de un misil, que mató a una persona y dejó varios heridos. "Un edificio administrativo e instalaciones de la infraestructura sufrieron daños", agregó la nota.

