Un presidente de la Cámara Baja de EEUU hablará en el Parlamento británico por primera vez

Johnson anunció este miércoles que visitará el Reino Unido en junio y que realizará una alocución en Westminster con motivo del 250 aniversario de la independencia de EE.UU. de la corona británica, que se celebra el 4 de julio de este año.

El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes aseguró que se sentía "honrado y conmovido" por la invitación enviada por Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que tendrá lugar en vísperas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El viaje de Johnson se enmarca en la agenda de los actos conmemorativos que Estados Unidos ha planificado para celebrar la efeméride de este año.

“Mientras Estados Unidos comienza la celebración de su 250 aniversario, me complace visitar uno de los grandes santuarios de la democracia, donde se debatieron y perfeccionaron los principios que impulsaron la larga lucha por la libertad estadounidense”, aseguró Johnson.

El presidente de la Cámara de Representantes añadió en un comunicado que “Estados Unidos y el Reino Unido se han mantenido unidos como pilares de la paz y la seguridad a lo largo de generaciones”.

“Forjamos esta importante amistad en las grandes guerras del siglo XX, pero la verdadera fuente de nuestra fortaleza reside en nuestro compromiso compartido con la libertad individual, la dignidad humana y el estado de derecho, que juntos conforman la excepcional herencia común del mundo angloparlante”, aseguró.

Por su parte, Hoyle, presidente de la Cámara de los Comunes, afirmó que con esta visita se reafirma "la estrecha y duradera relación entre nuestros parlamentos y nuestros pueblos".

“Nuestro Parlamento británico se encuentra a pocos kilómetros del lugar donde comenzó la relación transatlántica hace más de 400 años”, declaró Hoyle en un comunicado difundido por la oficina de Johnson.